Firmus mostra deterioração na percepção de empresas não financeiras sobre cenário econômico

A maior parte das empresas (41,2%) espera que a taxa de crescimento real dos seus setores fique "discretamente acima" da expansão do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025. Os que esperam crescimento "em linha" com o PIB somam 32,4%. Aqueles que veem crescimento "fortemente abaixo" correspondem a zero e os que veem alta "discretamente abaixo" somam 14,0%. Os que veem alta "fortemente acima" somam 12,5%.

Nos próximos 12 meses, 43,4% das empresas espera que a sua margem de resultado esteja "em linha" com a atual, enquanto 39,7% veem uma margem "discretamente acima" da atual. Para 12,5%, é esperada uma margem "discretamente abaixo", e 1,5% esperam margem "fortemente abaixo". Outros 2,9% veem margem "fortemente acima" da atual.

Para 66,9% dos respondentes, os custos de mão de obra das suas empresas devem ter alta entre 4% e 6% nos próximos 12 meses - na pesquisa anterior, a proporção era de 57,9%. Para 16,9%, o aumento dos custos deve ficar entre 2% e 4%, ante 29,5% que previam essa banda de variação na pesquisa anterior. Outros 15,4% apostam em altas acima de 6% - eles somavam 8,4% na coleta anterior.

A maior parte dos respondentes (49,3%) espera que a variação dos preços de produtos fabricados pelas suas empresas fique em linha com o IPCA, ante 45,3% na pesquisa anterior. Para 38,2%, essa mudança de preços vai ficar "discretamente acima" do IPCA, ante 34,7% no levantamento anterior.

Em relação ao câmbio, 66,9% das empresas trabalha com o dólar variando entre R$ 5,50 e R$ 5,75 nos próximos seis meses. Para 36,8%, o câmbio deve ficar em R$ 5,59, enquanto 30,% apostam em R$ 5,75. Já para 21,3% dos respondentes, a moeda americana ficará em R$ 6,00.