Mediana de empresas não financeiras para IPCA de 2025 passa de 4,0% para 4,2%, mostra Firmus

A mediana das projeções de inflação de 2025 de empresas não financeiras compiladas pela pesquisa Firmus, do Banco Central, passou de 4,00% para 4,20% na mais recente edição do levantamento, publicada nesta segunda-feira, 13. A mediana para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 passou de 3,60% para 4,00%.

Os resultados mostram aproximação entre os números da Firmus e os do relatório Focus, que compila as projeções de economistas do mercado financeiro.

Na data de corte da pesquisa - que coletou informações de 136 empresas entre 11 e 29 de novembro -, as medianas do Focus indicavam IPCA 4,40% em 2025 e 3,81% em 2026.