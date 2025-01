Na China, PBoC e reguladores do câmbio prometem estabilizar o yuan

Tal cenário levou os reguladores a agirem, com o banco central chinês interrompendo as compras de títulos do governo em mercados abertos a partir deste mês. O PBoC também anunciou na semana passada planos para vender uma quantidade recorde de letras emitidas pela instituição em Hong Kong.

Além disso, também nesta segunda-feira, o PBoC tornou mais fácil para as empresas nacionais levantarem dinheiro do exterior, uma medida que aumentaria a liquidez em dólar e aliviaria a pressão de depreciação do yuan.

O parâmetro macroprudencial para financiamento internacional por empresas e instituições financeiras foi elevado de 1,5 para 1,75, o que aumenta efetivamente o limite superior do valor de financiamento externo para empresas, segundo o comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.