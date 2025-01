Brasil passa Espanha e volta a ter oitava maior produção de veículos do mundo, diz Anfavea

Nesta terça, durante a apresentação dos resultados finais do setor em 2024, a direção da Anfavea mais uma vez chamou a atenção para o avanço da concorrência externa, tanto no Brasil quanto em mercados no exterior, ao explicar por que a produção não cresce tão rápido quanto o consumo de veículos. Pavimentar um caminho de volta ao volume de produção de 3 milhões de veículos foi colocado como o primeiro item das prioridades da associação em 2025.

Nesse sentido, o programa de renovação de frotas e a cobrança imediata das alíquotas cheias, previstas apenas para julho de 2026, do imposto sobre carros híbridos e elétricos importados são agendas trabalhadas pela Anfavea junto ao governo e Congresso em Brasília.

Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, disse ser urgente a recomposição total das tarifas sobre as importações de carros eletrificados. "É urgente, uma questão de responsabilidade conosco, com o País, com os investimentos que vêm sendo feitos. Houve um excesso de importação. O mundo fechou, o mundo está elevando as suas tarifas em relação às entradas de produtos. O Brasil precisa fazer, tem que fazer o mesmo", afirmou Leite.

"Estamos vendo um crescimento em velocidade muito grande das importações. Outros países têm estabelecido uma política de proteção aos seus mercados, o Brasil não tem nenhuma política de proteção. Temos, na verdade, uma redução temporária da alíquota do imposto de importação, que está sendo recomposta", acrescentou o presidente da Anfavea.

Segundo Leite, ao mesmo tempo em que marcas sem produção local, em especial chinesas, ganham espaço no Brasil, as montadoras estão perdendo participação em alguns dos principais destinos de suas exportações, incluindo mercados em crescimento no exterior. A Argentina, que aumentou em 48% as compras de veículos do Brasil, salvou os embarques das montadoras no ano passado, assegurando, conforme salientou Leite, que a queda nas exportações totais da indústria automotiva ficasse em apenas 1,3%.