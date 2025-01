Haddad: governo não quer que a oposição continue levando desinformação sobre Pix

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou que a principal divulgadora de fake news envolvendo a nova fiscalização do Pix foi a oposição, mas que o governo não quer que tal grupo continue levando desinformação sobre o meio de pagamento. De acordo com ele, as regras anteriores sobre o Pix continuarão valendo.

"O que valia de 20 anos para cá continua valendo. A instrução normativa da Receita Federal está sendo revogada em função do fato de que ela não pode ser usada de pretexto para impedir a boa tramitação da medida provisória. Nós não queremos que a oposição continue levando desinformação para a população e coloque objeções a uma lei que vai fortalecer uma instituição que é o nosso Banco Central", afirmou Haddad em declaração a jornalistas nesta quarta-feira, 15, no Palácio do Planalto, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração ocorreu ao lado do advogado-Geral da União, Jorge Messias, e do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.