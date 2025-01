Brasil bate recorde histórico de exportações para os EUA em 2024, aponta Amcham

Perspectivas para 2025

As projeções da Amcham para 2025 indicam a continuidade de altos níveis de comércio bilateral, com o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevendo crescimento do PIB de 2,8% para os EUA e de 2% para o Brasil.

"Com a demanda em expansão nos dois países, esperamos que o fluxo comercial em 2025 se mantenha robusto, próximo dos valores mais altos da série histórica recente. No entanto, é crucial monitorar as elevadas incertezas internacionais", alerta Abrão Neto.