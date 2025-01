CCR inicia eletrificação de sua frota operacional em rodovias com 15 veículos em 2025

Atualmente, a frota operacional, considerando viaturas de inspeção de tráfego, guinchos leves e ambulâncias, totaliza 349 veículos.

Ainda este ano, a CCR Rodovias irá incorporar mais dez guinchos leves à operação. Estimativa da plataforma é que cada veículo gere uma redução nas emissões de CO2 da ordem de 3,6 toneladas ao longo do ciclo de vida útil do equipamento (quatro anos). Destes dez novos veículos, três serão alocados na CCR AutoBAn, quatro na CCR RodoAnel (SP), um na CCR ViaCosteira (SC) e um na CCR ViaSul (RS).

No médio e longo prazo, a CCR Rodovias também tem planos de eletrificar os guinchos pesados, que somam, atualmente, 44 caminhões. Conforme a empresa, esses equipamentos não entraram no projeto neste momento em razão da ausência de modelos elétricos deste porte no mercado.