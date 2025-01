Indicado ao Tesouro dos EUA dirá no Senado que Trump liderará 'era dourada econômica'

O indicado para chefiar o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, planeja dizer durante sua audiência de confirmação no Senado que o presidente eleito Donald Trump tem a oportunidade de desencadear "uma nova era dourada econômica" no país. A audiência está marcada para esta quinta-feira.

De acordo com um documento obtido pela Associated Press, Bessent dirá que os EUA devem proteger cadeias de suprimentos vulneráveis, impor sanções para abordar preocupações de segurança nacional e "garantir que o dólar americano permaneça como a moeda de reserva do mundo".

Os parlamentares estão preparados para questionar a posição de Bessent sobre impostos, tarifas, comércio e outros temas durante a audiência de confirmação perante o Comitê de Finanças do Senado.