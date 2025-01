Ministro fica otimista com fusão Azul-Gol: 'pior cenário seria quebrarem'

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que a proposta de fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol não indica mudanças no cenário geral do mercado de aviação do País. "Elas já controlam 60% do mercado. A possível fusão fortalece as empresas. O pior cenário seria se quebrassem", afirmou a jornalistas na manhã desta quinta-feira (16).

As companhias assinaram na quarta-feira um Memorando de Entendimentos (MoU) não vinculante com o objetivo de explorar uma combinação de operações no Brasil.

Costa Filho disse que o processo já era acompanhado pelo Ministério de Portos e Aeroportos há um ano e meio e que a assinatura anunciada na quarta mostra avanço na agenda de entendimentos das companhias. "O mercado do Brasil tem dificuldade, como em outros países. Temos grandes fusões ocorrendo no mundo", afirmou.