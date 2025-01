Monitor do PIB apurado pela FGV aponta alta de 0,6% em novembro ante outubro

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,6% em novembro ante outubro, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Na comparação com novembro de 2023, houve crescimento de 3,4% em novembro de 2024. A taxa acumulada em 12 meses até novembro foi de 3,4%.

Segundo a FGV, o avanço no PIB em novembro foi decorrente de crescimentos na agropecuária e na indústria.

"O crescimento da economia em novembro, em comparação a outubro, é resultado do bom desempenho da agropecuária e da indústria. Embora a indústria de transformação tenha ficado estagnada, a indústria extrativa, a construção e os serviços de eletricidade e relacionados cresceram de forma robusta. No setor de serviços, observou-se estagnação pelo segundo mês consecutivo; mesmo padrão observado no consumo das famílias", apontou Juliana Trece, coordenadora do Monitor do PIB - FGV, em nota oficial.