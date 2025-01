Empresas captam recorde de R$ 783,4 bilhões no mercado de capitais em 2024, diz Anbima

As empresas captaram R$ 783,4 bilhões no mercado de capitais brasileiro em 2024, um crescimento de 66% na comparação com o ano anterior, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) divulgados nesta quarta-feira, 22. Foi o maior volume da série histórica, iniciada em 2012.

A renda fixa foi o grande destaque em 2024, respondendo por R$ 709,2 bilhões do volume levantado, também nível recorde para a categoria. Em 2023, as captações nessa modalidade somaram R$ 399 milhões.

"A renda fixa puxou o ano de maneira muito forte", disse o presidente do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais da Anbima, Guilherme Maranhão, em coletiva a imprensa.