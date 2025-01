Alckmin: Depreciação acelerada terá R$ 2,2 bi neste ano e mesmo valor em 2026

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 27, que o programa de Depreciação Acelerada terá R$ 2,2 bilhões neste ano e igual valor em 2026. Para 2025, a cifra representa um aumento de R$ 500 milhões em relação ao orçamento originalmente previsto. Desde que a primeira etapa do programa foi lançada, Alckmin já afirmava que uma nova fase da política estava sendo negociada com a equipe econômica.

No ano passado, a indústria teve R$ 1,7 bilhão à disposição. Na depreciação acelerada - ou superacelerada, nesse caso, por concentrar o benefício em apenas dois anos -, o governo permite que empresas antecipem o abatimento de impostos a que têm direito em razão da depreciação de um bem de capital. Com isso, o ministério comandado pelo vice-presidente espera estimular setores da economia a investirem na compra de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos.

"Nós vamos ter boas notícias. Depreciação acelerada, R$ 2,2 bilhões este ano, R$ 2,2 bilhões no ano que vem para a troca de máquinas, equipamentos, toda a área de bens e capital. Isso vai ajudar", disse Alckmin.