Ouro fecha em queda, no começo de semana de Fed e com temor sobre demanda chinesa

O ouro futuro fechou em queda nesta segunda-feira, 27, com o mercado mantendo no radar a reunião do Federal Reserve (Fed) desta semana, em que os juros devem ser mantidos inalterados, cenário negativo para o metal dourado. Os dados de PMIs e de lucro industrial da China, aquém do previsto por investidores, também renovaram os temores sobre a recuperação da demanda do metal pelo país, ajudando a derrubar os preços da commodity.

O ouro para fevereiro fechou em queda de 1,46%, a US$ 2.738,40 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Segundo analistas da SP Angel, a expectativa de manutenção das taxas pelo Fed reduz o apelo do ouro, já que o metal, que não gera rendimentos, é menos atrativo em cenários de juros mais altos. Além disso, a possibilidade de novas tarifas comerciais tende a fortalecer o dólar americano, o que costuma diminuir a demanda por ouro, tradicionalmente usado como proteção em momentos de incerteza econômica.