Real se aprecia na contramão de divisas latino-americanas com fluxo e ajustes

Foi o sexto pregão consecutivo de queda do dólar, com desvalorização acumulada de 2,51% no período. Em janeiro, a moeda americana apresenta baixa de 4,32% em relação ao real, que apresenta o terceiro melhor desempenho no mês entre as principais divisas globais, atrás apenas do rublo russo e do peso colombiano.

O economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa, observa que pela manhã o real se depreciou junto com os pares latino-americanos, que sofreram com dados fracos da China e, sobretudo, pela ameaça de Donald Trump de imposição de tarifas de importação a países da região.

"Provavelmente vimos algum fluxo para ativos domésticos, como a bolsa, e ajustes técnicos que levaram o real a se descolar dos pares", afirma Costa, acrescentando que o recesso parlamentar deixa o ambiente doméstico mais calmo, o que abre espaço para recuperação do real. "O dólar subiu na comparação com emergentes, mas o DXY caiu mais uma vez. O real ainda se beneficia do enfraquecimento da moeda americana neste mês".

Termômetro do comportamento da moeda americana frente pares, o índice DXY apresentou ligeira queda, sobretudo em razão da valorização do iene. As bolsas em Nova York sofreram, em especial o índice Nasdaq, com baixa de mais de 2%, na esteira da notícia de que a empresa chinesa DeepSeek apresentou avanços consideráveis em inteligência artificial com menos recursos que os utilizados pelas companhias dos EUA.

Entre as divisas latino-americanas, o peso colombiano caiu mais de 0,80%, enquanto o peso mexicano amargou perdas superiores a 2%. No estilo morde-e-assopra, Trump recuou da intenção de tarifar produtos colombianos, após a Colômbia concordar receber imigrantes ilegais extraditados. De outro lado, fontes ouvidas pela Dow Jones revelaram que Trump pode realmente impor tarifa de 25% ao México e ao Canadá a partir de sábado, 1º de fevereiro, como prometeu.

"Trump parece usar as tarifas mais como um fator para negociar com os países, o que levou a uma descompressão global do risco nas últimas semanas. Tivemos esse caso da Colômbia agora como exemplo", afirma Costa, da Monte Bravo. "Mas a notícia de que as tarifas para o México podem realmente entrar em vigor acabou derrubando o peso mexicano e outras divisas".