Confiança do comércio cai 1,1% em janeiro ante dezembro, após 3 meses de altas, diz CNC

Na passagem de dezembro de 2024 para janeiro de 2025, dois dos três componentes do Icec registraram diminuição. O componente de avaliação das condições atuais encolheu 1,7%, para 84,4 pontos, com quedas nos itens economia (-2,6%), empresa (-1,5%) e setor (-1,3%). O componente das expectativas caiu 1,7% em janeiro ante dezembro, para 136,7 pontos, com piora nos quesitos economia (-2,6%), setor (-1,7%) e empresa (-0,8%).

O componente das intenções de investimentos teve alta de 0,2% em janeiro ante dezembro, para 106,0 pontos, com avanços nos itens estoques (0,3%) e investimentos na empresa (0,3%), além de estabilidade na contratação de funcionários (0,0%).

"O cenário é de cautela para o comércio, o que nos alerta para a necessidade de redobrarmos esforços em prol da retomada econômica, especialmente em um momento de maior pressão sobre os custos. Por outro lado, é animador ver que os investimentos continuam avançando, o que demonstra o comprometimento dos varejistas com a superação dos desafios", avaliou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, em nota oficial.

Segmentos.

Quanto aos segmentos do comércio, a queda na confiança em janeiro ficou concentrada no ramo de bens semiduráveis, que compreende as lojas de roupas, calçados, tecidos e acessórios, com uma redução de 1,8%.

"Essa retração no otimismo dos empresários de semiduráveis reflete o comportamento cauteloso do consumidor, típico do período pós-festas, quando os orçamentos familiares estão mais pressionados pelas despesas sazonais. Mas é importante destacar que o momento exige estratégias assertivas, como promoções, flexibilização de prazos e maior controle dos estoques", justificou o economista-chefe da CNC, Felipe Tavares, em nota.