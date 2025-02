Daniel Leal: Não ficaria surpreso de Brasil recuperar grau de investimento até fim de mandato

O subsecretário da Dívida Pública, Daniel Leal, afirmou nesta terça-feira, 4, que não ficaria surpreso se o Brasil voltasse a ter grau de investimento até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Acho que isso ainda está na mesa", avaliou.

Segundo Leal, as agências de rating levam em conta o perfil e o tamanho da dívida para avaliação de cada País e, desde setembro, não houve uma "mudança gigante" nestes aspectos no Brasil. Ele reiterou que a recuperação do grau de investimento passa mais pela política econômica estrutural, que envolve políticas fiscal e monetária e instituições sólidas, por exemplo.

O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, reiterou que as agências de rating avaliam diversas perspectivas sobre o País e que o Brasil precisa fazer "ações consistentes" para dar o último passo.