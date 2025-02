Pfizer reverte prejuízo e tem lucro de US$ 410 milhões do 4º trimestre de 2024

A Pfizer registrou lucro líquido de US$ 410 milhões, ou US$ 0,07 por ação, no quarto trimestre de 2024, em comparação com um prejuízo de US$ 3,37 bilhões, ou US$ 0,60 por ação, no mesmo período do ano anterior.

Excluindo alguns itens não recorrentes, o lucro foi de US$ 0,63 por ação no trimestre encerrado em dezembro, bem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 0,47 por ação.

A receita da gigante farmacêutica americana no trimestre foi de US$ 17,76 bilhões, também acima do consenso da FactSet, de US$ 17,35 bilhões.