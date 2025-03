Yduqs tem lucro líquido de R$ 13,8 mi no 4tri24, revertendo prejuízo de R$ 120,3 mi do 4tri23

A Yduqs registrou lucro líquido de R$ 13,8 milhões no quarto trimestre do ano passado, revertendo prejuízo de R$ 120,3 milhões registrados um ano antes. No critério ajustado, somou R$ 61,8 milhões, aumento de 433,3% na mesma base de comparação. No consolidado de 2024, lucro líquido totalizou R$ 341,2 milhões, crescimento anual de 120,6%.

O Ebitda totalizou R$ 361,5 milhões entre outubro e dezembro, alta anual de 59,3%, com margem Ebitda de 28,5%, aumento de 10,1 ponto porcentual (p.p.). Já o indicador ajustado fechou o último trimestre com crescimento de 14,6%, a R$ 395,2 milhões. A margem, nesse caso, subiu 3,2 p.p. e foi para 31,2%. Em 2024, o Ebitda totalizou R$ 1,742 bilhão, 9,6% acima que o registrado no ano anterior, com margem de 32,6%, 1,7 p.p. maior.

A receita líquida da Yduqs somou R$ 1,266 bilhão no quarto trimestre do ano passado, avanço de 3% na comparação anual, enquanto no consolidado de 2024 aumentou 4% ante 2023, para R$ 5,351 bilhões.