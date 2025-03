Vale anuncia a compra de 50 locomotivas para renovar frota da EFVM e da EFC

Conforme a mineradora, dessa compra 36 locomotivas EVOBBW da Wabtec serão destinada à EFVM e 14 locomotivas ES58Aci na operação da EFC. Estas maquinas, ressalta a Vale, estão entre as mais modernas do mercado e poderão operar com uma maior mistura de biodiesel, o que reduzirá as emissões de gases da operação.

"A Vale e a Wabtec planejam realizar testes para avaliar a possibilidade de aumentar essa porcentagem de biodiesel no futuro", diz a companhia.