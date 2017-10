Temer comemora leilão do pré-sal e fala em 500 mil novos empregos

O presidente Michel Temer comemorou o resultado do leilão de campos de petróleo do pré-sal realizado nesta sexta-feira (27), que garantiu ao governo uma arrecadação de R$ 6,15 bilhões em bônus de assinatura (valor pago na assinatura do contrato de concessão).

Em vídeo publicado no Twitter, o presidente afirmou que as empresas vencedoras do leilão devem investir cerca de R$ 100 bilhões no Brasil. Com isso, o setor de petróleo e gás deverá criar até 500 mil empregos, disse Temer.

"São esperados, só para se ter uma ideia, investimentos de R$ 100 bilhões no Brasil pelas empresas vencedoras. O setor ainda deve criar, ao longo do tempo, até 500 mil novos empregos. Repito: 500 mil novos empregos", afirmou o presidente.

Tivemos um excelente resultado nos leilões do pré-sal sob as novas regras de exploração. O setor ainda deve criar até 500 mil novos empregos pic.twitter.com/ FrRTYVMjgO — Michel Temer (@MichelTemer) 27 de outubro de 2017

O presidente também ressaltou que essa foi a primeira rodada de licitações do pré-sal sob o novo modelo de exploração de petróleo e gás, alterado no ano passado pelo seu governo.

"Tivemos um excelente resultado. Participaram empresas nacionais e estrangeiras de vários países. Obtivemos bônus de outorga expressivo e o excedente em óleo a ser repartido com a União alcançou cifras significativas", declarou no vídeo.

Além disso, Temer afirmou que a exploração das reservas deverá gerar, ainda, cerca de US$ 130 bilhões em royalties e outras fontes de arrecadação. Segundo o presidente, 75% dos recursos federais arrecadados com a exploração do pré-sal serão gastos em educação e os outros 25%, destinados à saúde.

"É com muito entusiasmo e tendo em mente os benefícios concretos à população que estamos impulsionando o crescimento, a renda e o emprego no Brasil", finalizou o presidente.