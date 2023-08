Bolsa Família inclui 300 mil famílias em agosto; veja valores e calendário

Em agosto, são 2,08 milhões de famílias estão na Regra de Proteção, que reduz valor do benefício. O mecanismo permite a permanência no programa de famílias que elevaram a renda para até meio salário mínimo por integrante. Nesses casos, o lar recebe, por até dois anos, 50% do valor do benefício a que teria direito, incluindo os adicionais.