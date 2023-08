Como pegar empréstimo com juros mais baixos? Compare opções

Pedir empréstimo pode ser a solução para sair do aperto e pagar as contas, mas é preciso ficar atento. As taxas cobradas nos principais bancos estão de duas a seis vezes acima da taxa básica de juros e de 10 a 21 vezes acima da inflação. Por isso, é preciso fazer as contas e tentar não comprometer muito o orçamento. Confira abaixo as opções.