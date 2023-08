Lupi se diz a favor da volta do imposto sindical, mas não obrigatório

O ministro da Previdência ponderou que a cobrança não pode ser obrigatória. "Não pode ser obrigatório, sem aceitação do sindicalista. Agora, quando vai ter negociação de aumento salarial, todos querem o aumento. Nessa hora é importante ter a presença do sindicato. Quem tem o aumento não é importante contribuir? A gente tem que discutir".

Lupi diz que deve apresentar proposta para mudar reforma da Previdência

Lupi disse que a revisão será discutida no Conselho Nacional da Previdência Social e sugestões de mudanças devem ser apresentadas no próximo ano. "Este ano não vejo tempo hábil para ter uma conclusão do processo, mas com certeza ano que vem temos uma proposta para apresentar. Vão ter apresentações de propostas, mas isso tem que ser conversado com outros membros do governo".

O ministro citou como uma das revisões a serem feitas a mudança promovida pela reforma que determina que a pensão paga a dependentes deve ser 50% do valor do benefício ao qual a pessoa falecida teria direito caso se aposentasse, mais 10% por dependente.

Lupi pediu "sensibilidade" do Congresso para discutir uma eventual revisão da reforma da Previdência. "O Parlamento jamais fica contra seu eleitor. Como esse parlamento vai ficar contra qualquer avanço para garantir direitos de uma parcela significativa da sociedade?".