Quanto custa financiar um imóvel? Veja taxas e impacto da queda da Selic

Financiamento imobiliário ainda não foi impactado pelo corte da Selic. Até o momento, os bancos não alteraram suas taxas. Para conceder o financiamento, as instituições levam em conta também fatores como a renda familiar, valor do imóvel, análise de crédito e relação com o cliente.

Volume de recursos disponíveis têm sido afetado neste ano pela saída de recursos da poupança. Os saldos das cadernetas de poupança abastecem o financiamento imobiliário pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). O volume de contratações no país somaram R$ 13,2 bilhões em junho, o que representa uma queda de 17% ante junho do ano passado. Segundo dados da Abecip, no primeiro semestre do ano, o crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 76,6 bilhões, redução de 10,5% em relação a igual período de 2022.

Taxa média praticada pelos bancos é de cerca de 11% ao ano. Em 2021, quando a Selic estava em 2% ao ano, a taxa média de financiamento imobiliário era de 6,9%. Em junho deste ano, com a Selic em 13,75%, a taxa média do segmento foi de 11,4%, segundo dados do Banco Central. Isso mostra que a taxa de juros do financiamento imobiliário varia com a Selic, mas não na mesma proporção.

Quanto custa financiar um imóvel

Valor final do imóvel financiado aumenta mais de 80% em relação ao valor à vista. A pedido do UOL, o economista e educador financeiro do ABC da Economia, Bruno De Conti, simulou qual é o valor das parcelas e o valor final de financiamento de um imóvel de R$ 350 mil e de R$ 500 mil em 30 anos, considerando 50% de entrada e acrescentando os juros.