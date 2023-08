Como ter desconto em gasolina, cinema e cashback com o cartão de crédito?

Cartões com mensalidades costumam oferecer "recompensas". Neste caso, o cliente precisa avaliar se o valor cobrado compensa os privilégios.

Nem sempre você precisa pagar anuidade, é possível negociar. As tarifas geralmente estão condicionadas ao volume de gastos médios nas faturas mensais. Tem sido mais comum a oferta de cartões sem anuidade na intenção de ampliar a base de clientes.

Cartões com mais recompensas costumam estar disponíveis para faixas de renda mais altas. As linhas Black e Infinite normalmente estão disponíveis para quem ganha pelo menos R$ 5.000 ao mês. Porém, isso pode variar conforme a operadora e os benefícios do cartão, e sempre está sujeito à análise de crédito do cliente. Alguns cartões definem como R$ 20 mil o limite mínimo de renda do cliente.

Concorrência amplia oferta de benefícios. Como o mercado de cartão de crédito está cada vez mais competitivo, benefícios como cashback e descontos estão sendo oferecidos até para quem tem renda mais baixa e consome pouco no cartão.

O benefício tem custo?

Nos cartões para alta renda, o custo anual pode ser elevado. O valor mínimo parte de R$ 800, segundo o planejador financeiro da Planejar, Danilo Pereira de Brito. É o caso dos cartões que têm ganhado maior popularidade no Brasil, como o Black e Infinite, das bandeiras Mastercard e Visa, respectivamente. Os principais bancos brasileiros que oferecem esses cartões são Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa e XP, mas outras instituições também possuem essas linhas. No cartão da Caixa Visa Infinite, por exemplo, a anuidade pode ser paga em 12 vezes de R$ 69.