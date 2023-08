Valor do PIS ano-base 2022 foi definido pela Caixa? Veja quando será pago

O pagamento do PIS referente ao ano-base 2022 ainda aguarda definição de datas de início e valor, devido a um atraso no calendário PIS/PASEP, que foi impactado pela pandemia. Tal atraso resultou em um período de recebimento distendido para dois anos, gerando incerteza entre os beneficiários.

Tradicionalmente, o cronograma do PIS para o ano subsequente é divulgado no final de dezembro, mas até o momento, as datas de pagamento do PIS ano-base 2022 e seus montantes permanecem pendentes.

O montante do PIS/PASEP é diretamente vinculado ao salário mínimo vigente no ano do pagamento. Por conseguinte, o valor do PIS 2024 só será determinado após a divulgação do piso salarial de 2024 pelo governo, atualmente liderado por Lula (PT).