123milhas: Procon de SP abre investigação após passagens suspensas

O Procon-SP questionou quais eram as causas para a companhia suspender "unilateralmente" as compras dos clientes. Ainda, o órgão de defesa dos consumidores quis saber quais as providências, impactos e soluções apresentadas aos afetados.

Agora, será feita a análise das reclamações registradas por consumidores no Procon-SP "para apurar eventuais irregularidades e a possibilidade de imposição de sanções", que podem ser, por exemplo, aplicação de multa.

Por fim, o órgão recomendou que os consumidores façam, inicialmente, contato direto com a 123milhas para solicitar o cumprimento da oferta, "avaliando, com muito cuidado, toda e qualquer contraproposta ou compensação que for eventualmente oferecida, reforçando que a escolha será sempre do consumidor".

Os clientes que não obtiverem sucesso em acordos podem registrar reclamações nos Procons. Em caso de necessitar de mais urgência, os consumidores podem acionar a Justiça, ressalta o órgão.

Relembre o caso

A 123milhas anunciou na sexta-feira (18) que não vai emitir passagens da linha promocional com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023, e que a linha "Promo" foi suspensa temporariamente.