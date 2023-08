MP de MG pede bloqueio de R$ 20 milhões da 123milhas e de sócios da empresa

O MPMG ainda solicitou tutela antecipada para proibir a 123milhas de realizar as chamadas "promoções flexíveis" com datas abertas. Segundo a procuradoria, o objetivo é evitar novos danos e novas vítimas.

Se a ação foi acolhida, a empresa também vai ser obrigada a assumir débitos mensais nas contas de cartão de crédito parcelados pelos consumidores que se habilitarem, para minimizar danos futuros. Em caso de descumprimento, a 123milhas ficará sujeita a multa diária de R$10 mil.

O UOL entrou em contato com a 123milhas. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado.

123milhas entrou com pedido de recuperação judicial

A 123milhas entrou com um pedido de recuperação judicial na 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, cidade onde a companhia é sediada. A solicitação também engloba as empresas HotMilhas e Novum, ligadas à 123milhas.

A empresa informou uma dívida de R$ 2,308 bilhões no pedido ao TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais). Esse montante, no entanto, poderá ser alterado no futuro após a verificação de créditos pelo administrador judicial.