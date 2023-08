Deputado diz que reuniu assinaturas suficientes para criar CPI da 123milhas

Preços das passagens não caíram. A empresa diz ainda que, antes de lançar o produto promocional, acreditava em uma redução do preço das passagens, devido à expectativa de aumento na oferta de voos pelas companhias aéreas após a pandemia. Mas isso não aconteceu. Os preços na verdade subiram. Houve aumento da demanda, o que, aliado ao aumento do preço do combustível de aviação, fez com que o preço das passagens e pacotes subissem.

Empresa cita mudanças dos programas de milhas das companhias aéreas. No documento, os advogados dizem que, nos últimos anos, as vantagens que permitiam a emissão de bilhetes aéreos mais baratos usando milhas "vêm diminuindo gradativamente". As empresas aéreas passaram a exigir maior quantidade de pontos por passagem e criaram novas regras para seus programas de fidelidade que ficaram mais restritos, afirma o grupo.

Contratos com companhias aéreas foram extintos. Além disso, a empresa diz que precisou lidar com a extinção de contrato com companhias aéreas "que eram consideradas parceiras". Diz que antes conseguia, por exemplo, fazer pesquisas de passagens com pontos na Azul, o que permitia comprar passagens mais baratas. Isso agora não é mais possível. Diz ainda que "as companhias aéreas alteraram seus sistemas de segurança e criaram barreiras que impedem o sistema da 123milhas de pesquisar passagens vendidas com pontos/milhas, dificultando, assim, o desempenho das atividades".