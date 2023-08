123milhas: Juíza do AM bloqueia R$ 10 milhões da empresa para indenizações

Para a Justiça, a companhia praticou "abuso de personalidade jurídica. Para a juíza Kathleen dos Santos Gomes, da 18ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, isso teria ocorrido "pela utilização da empresa com o propósito de lesar credores".

"Ademais, ante a conduta abusiva da Requerida, percebe-se que a personalidade pode obstaculizar que os consumidores lesados sejam ressarcidos pelos prejuízos causados", escreveu a magistrada.

Procurada pelo UOL, a 123 milhas disse que estuda as ações contra ela individualmente, enquanto aguarda deferimento de pedido de recuperação judicial.

123milhas entrou com pedido de recuperação judicial

A 123milhas entrou com um pedido de recuperação judicial na 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, cidade onde a companhia é sediada. A solicitação também engloba as empresas HotMilhas e Novum, ligadas à 123milhas.

A empresa informou uma dívida de R$ 2,308 bilhões no pedido ao TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais). Esse montante, no entanto, poderá ser alterado no futuro após a verificação de créditos pelo administrador judicial.