The Town: 'Brinde faz parte da diversão e serão 220 experiências de marca'

Serão cerca de 220 experiências proporcionadas pelas empresas no evento, que também acontece nos dias 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista - a conta inclui desde distribuição de produtos, passa por espaços instagramáveis e vai até os "brinquedos" instalados no festival, como a roda gigante e a tirolesa que atravessa em frente ao palco principal.

A organizadora afirma que cerca de 500 mil ingressos já foram vendidos para o festival, que tem patrocínio master de Heineken e patrocínio de Itaú, iFood, Porto, Vivo, Riachuelo, KitKat, Seara, Coca-Cola e Volkswagen.

Para entender como foi a criação do evento - e como as marcas estarão inseridas dentro do festival, o UOL Mídia e Marketing conversou com Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, criadora do The Town, organizadora do Rock in Rio e que, a partir de 2024, será a responsável por toda a produção do Lollapalooza Brasil. Confira:

Criar um festival de música praticamente do zero não é uma tarefa simples - mas ela é facilitada pelo histórico do Rock in Rio, que vocês realizam de dois em dois anos. Como foram esses anos antes do evento?

Foram de 4 a 5 anos para a criação do festival. O Roberto Medina (fundador do Rock in Rio) foi o idealizador do projeto. Era uma ideia que evoluiu muito, até mesmo porque tivemos a pandemia no meio dela. Naquele momento, quando muita gente desacelerou, a gente acreditou no sonho.