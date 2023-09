Americanas acusam Bradesco de se alinhar a ex-CEO para obter vantagem

O que motivou o contra-ataque das Americanas contra o Bradesco foi carta de Gutierrez, anexada ao processo movido pelo Bradesco. No documento, o ex-CEO afirma que as decisões da antiga direção eram discutidas e tinham anuência do conselho de administração e em especial de Carlos Alberto Sicupira, um dos acionistas de referência ao lado de Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles.

As Americanas acusam o banco de usar a Justiça para obter vantagem em relação aos demais credores.

"A tentativa do Bradesco de se valer do Poder Judiciário paulista puramente para buscar uma alavancagem negocial já seria lamentável por si só. Agora, porém, ganhou contornos ainda piores. Em vez de se alinhar com os credores e acionistas que têm buscado, de boa-fé, viabilizar a recuperação da companhia, o Bradesco resolveu se alinhar ao fraudador patrimônio pessoal vultoso, fabricando resultados fictícios às custas de credores, fornecedores, funcionários e acionistas das Americanas", escrevem os advogados da varejista.

E em outro trecho: "(...) tão-somente por estar insatisfeito com um dos aspectos do plano em negociação (que repercute numa pequena parte do valor do seu crédito), o Bradesco vem adotando diversos expedientes jurídicos e midiáticos contra a companhia e contra seus principais acionistas."

"A produção de provas buscada nestes autos não passa de numa investigação incompleta, parcial e particular do agravado [Bradesco], onde encontra terreno fértil para forjar factoides e lançá-los ao público, ávido por um espetáculo circense. Exatamente como fez com a 'carta' de Miguel Gutierrez em comento"

Gutierrez diz que vai rebater as alegações no próprio processo e voltou a afirmar que a companhia tenta proteger "pessoas que teriam muito mais condições de ressarci-la pelos danos que diz ter sofrido", numa referência ao trio de acionistas de referência.