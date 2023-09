Carta que promete liberar precatórios é golpe; saiba como se proteger

Há casos em que golpistas se passam por advogados. João Badari, advogado previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogado, afirma que alguns golpistas se passam por advogados, dizendo que precisam de depósitos para liberar o pagamento de precatórios. Isto não existe nos processos sérios.

O único jeito de ter um precatório para receber é se a pessoa entrou com um processo. [Para saber se ele foi liberado] Ela faz uma consulta com o advogado, que busca no TRF do local que a pessoa entrou para ver se o precatório foi inscrito ou não.

João Badari

Não existe um cartório de precatórios. O precatório é pago pela vara que tramitou o processo. Não se cai dinheiro do céu. Só tem direito quem entrou com uma ação judicial. Primeiro passo para certificar é procurar o advogado para saber se é um golpe ou é sério. A justiça não envia carta para ninguém receber precatório ou para agendar.

Diego Cherulli, vice-presidente do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário)

O que dizem os Correios

Cartas são enviadas pelos Correios. Badari diz que os golpistas conseguem as informações dos trabalhadores pela internet. Normalmente os processos têm dados abertos e lá é possível ver o valor do precatório e o endereço da pessoa, por exemplo.

Não existe cadastro para cartas simples, que o caso da carta desta reportagem, de acordo com os Correios. Isso significa que não é possível rastrear o remetente.