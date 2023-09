Josias: Responsáveis devem pagar prejuízo das Americanas com seu patrimônio

Estamos diante de uma transposição daquela desculpa esfarrapada do 'eu não sabia' do universo político para o privado. O Gutierrez está na Espanha e se apresenta de lá como um bode expiatório, sacrificado enquanto os capitalistas coroados das Americanas desfilam como inocentes que não sabiam de nada. Mas ele próprio transferiu propriedades que estavam no nome dele para familiares. Ele também não pode dizer que não sabia. E essas operações esquisitas feitas antes da revelação do rombo? Josias de Souza, colunista do UOL

Maierovitch: Lula recua sobre Putin para não ficar sujeito a impeachment

Wálter Maierovitch avalia que o risco de sofrer impeachment está por trás do recuo de Lula no discurso sobre uma possível vinda de Vladimir Putin ao Brasil para a reunião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro em 2024. O colunista ressaltou que Lula "pisou na bola" e o país "cria uma bagunça e abre um precedente internacional perigoso" caso quebre o acordo e permita a vinda de Putin.

Falaram para ele 'Lula, se você continuar com essa besteira, vai cometer crime de responsabilidade e ficará sujeito a impeachment'. (...) Tenha dó da gente por falar tanta besteira internacionalmente e ainda se expor. Ele teve que mudar porque ficaria sujeito a impeachment por crime de responsabilidade. Tudo tem um limite, até no âmbito internacional. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Josias: Itamaraty considera vai-e-vem de Lula sobre Putin como "desastre"

Em conversa com um diplomata do Itamaraty, Josias de Souza revelou que o órgão classificou as declarações de Lula sobre Vladimir Putin como "um desastre". O colunista acrescentou que o petista "está mal-informado" sobre tratados internacionais e alertou para os riscos ao Brasil de uma possível visita do líder russo.