De 200 a 16 lojas em 10 anos: entenda a derrocada da M.Officer

Em um mercado fechado, virou sinônimo de luxo ao lado de marcas como Zoomp, Ellus e Fórum. O mercado brasileiro ainda era fechado a grandes marcas estrangeiras. Isso abriu espaço para as marcas nacionais. "O Brasil não tinha mercado de luxo, então o luxo aqui eram essas marcas premium brasileiras", diz Alberto Serrentino, fundador da consultoria Varese Retail.

A abertura de mercado tornou o setor mais competitivo. Com a abertura do mercado em 1992, e o Plano Real em 1994, o consumidor começou a ter mais acesso a marcas internacionais como Diesel e Levi's. Marcas com origem no varejo também começaram a ganhar espaço no mercado premium, acirrando a concorrência no setor, diz Serrentino.

A Zoomp faliu e outras marcas foram vendidas. Já a M.Officer investiu pesado em marketing e virou franquia. Com isso, conseguiu se manter relevante e ampliar rapidamente sua presença no mercado. Em 2006, era a marca de jeans mais lembrada pelas jovens, enquanto concorrentes enfrentavam dificuldades. A Triton e a Forum foram vendidas em 2008. A Zoomp teve falência decretada em 2009. Foi relançada em 2017, após a marca ter sido vendida em leilão.

Fundador Carlos Miele deixou o dia-a-dia do negócio e investiu na carreira de estilista internacional. Desfilou em Londres e vestiu celebridades com Sarah Jessica Parker e Beyoncé. Criou uma grife luxuosa, a Carlos Miele, e chegou a ter lojas em Nova York e Paris. A marca ainda existe, com duas unidades em São Paulo, segundo seu site.

Negócio no Brasil seguia em expansão mesmo sem o dono por perto. Em 2013, a M.Officer chegou a ter mais de 200 lojas e anunciava planos ambiciosos de crescimento.

Trabalho escravo e derrocada

Maré virou no final de 2013 quando a M.Officer enfrentou denúncia de trabalho análogo à escravidão. Um casal boliviano foi resgatado produzindo peças da marca em uma confecção em São Paulo. No ano seguinte, outra ação libertou seis imigrantes bolivianos de uma oficina que também produzia para a empresa. A M.Officer foi condenada a pagar R$ 6 milhões por danos morais e dumping social, que ocorre quando empresas desrespeitam os direitos trabalhistas com o objetivo de obter vantagem econômica sobre a concorrência.