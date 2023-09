Tok&Stok e Mobly: entenda a situação das empresas e a chance de uma fusão

Fez IPO durante a pandemia e viu queda nas ações. A Mobly entrou na Bolsa de Valores brasileira em 2021. Na abertura das negociações, o papel da empresa chegou a ser negociado por mais de R$ 26. Atualmente, a cotação está em aproximadamente R$ 4 por ação (veja a cotação aqui).

Controle hoje é de empresa europeia. Em outubro de 2022 a multinacional alemã Home24 adquiriu o controle da Mobly. O preço das ações, na data, chegou a quase R$ 4, bem menor que no IPO, mas em um patamar que só foi alcançado novamente em junho deste ano, já com as especulações de fusão com a Tok&Stok.

Três centros de distribuição, lojas e outlets. A Mobly tem centros de distribuição em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Apesar de ter começado no e-commerce, hoje a Mobly tem nove lojas e oito outlets próprios no estado de São Paulo. Em 2021, a marca lançou seu modelo de franquias, que hoje tem três lojas, também no estado de São Paulo.

Empresa registra prejuízo de R$ 89 milhões. De acordo com Jéssica Costa, sócia e head de eficiência & gestão e transformação digital da AGR Consultores, o valor contábil da Mobly é de R$ 513 milhões (2022). O faturamento bruto de 2022 foi de R$ 637 milhões, com prejuízo de R$ 89 milhões. O faturamento do segundo trimestre de 2023 foi de R$ 276 milhões. Já o prejuízo foi de R$ 39,8 milhões (26% menor quando comparado ao mesmo período de 2022, que foi de R$ 53 mi).

Analistas avaliam fusão como positiva

Fusão é boa para as duas empresas. Para Alexandre Machado, head de projetos para varejo e bens de consumo na Bip Brasil, a Tok&Stok precisa da fusão, ou "seria mais uma a fechar". Para ele, ambas têm a ganhar com a fusão. "A Mobly é uma empresa nativa digital, por isso os acionistas ousam bastante e vieram diversificando em lojas físicas e também no formato, com lojas mais compactas. Já a Tok&Stok tem capilaridade de lojas, marca conhecida, público definido", diz.