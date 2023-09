Outdoor com QR Code convida para ver nudes; há limite para a propaganda?

Quem passa pelas avenidas do Forte e Assis Brasil, em Porto Alegre (RS), é surpreendido por um outdoor nada convencional dizendo: "Quer me ver pelada?" com um QR code, indicando que qualquer pessoa pode acessar ao conteúdo gratuitamente.

A autora da propaganda é a criadora de conteúdos adulto e de humor Martina Oliveira, de 20 anos — que também ficou famosa por avaliar pênis de clientes. Ela contou ao UOL que os dois outdoors foram colocados na cidade no início da semana passada, para divulgar seu trabalho e atrair mais assinantes para sua conta no Privacy - plataforma de conteúdo adulto brasileira, semelhante ao Onlyfans.

"Faz tempo que eu tinha essa ideia de fazer o outdoor, por ser uma coisa grande que chamaria muito a atenção. Achei uma empresa que topou a ideia e colocamos em duas avenidas bastante movimentadas, o que deu uma grande repercussão", disse Martina.