Após redução da Selic, Alckmin diz que taxa 'continua extremamente elevada'

Alckmin disse que espera que Banco Central "reconheça" nas próximas reuniões "o compromisso" com o equilíbrio fiscal, que "resultará da combinação de um novo arcabouço com uma reforma tributária que racionalizará a arrecadação e dará mais competitividade para a economia brasileira", escreveu o vice-presidente.

Nesta quarta-feira (20), o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto percentual, de 13,25% para 12,75% ao ano. Como o novo corte, o segundo consecutivo, a Selic chega ao menor patamar desde junho de 2022, quando também estava em 12,75%.

Hoje, o Banco Central tomou a importante decisão de reduzir em 0,5 ponto percentual a Selic. Mas, nossa taxa básica de juros continua extremamente elevada, o que prejudica o consumo das famílias, o investimento das empresas e as contas do governo. Esperamos, assim, que o Banco? pic.twitter.com/N33GLKwZzN -- Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) September 20, 2023

Comitê sinalizou novos cortes de 0,5 ponto nas próximas reuniões. "Esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário", diz o Copom, que se reúne novamente nos dias 31 de outubro e 1º de novembro.

Com Selic a 12,75%, país deixa liderança do ranking de juros reais. Segundo levantamento global da Infinity Asset Management, os juros reais — isto é, descontados da inflação — estão em 6,40% ao ano no Brasil. O país aparece atrás do México (6,61%), que agora lidera a lista.