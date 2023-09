Saraiva fecha todas as lojas físicas e demite funcionários, diz jornal

A empresa, que já foi a maior livraria do Brasil, mantinha apenas cinco unidades abertas, sendo quatro em São Paulo e uma em Campo Grande (MS).

Queda no faturamento e lucro pífio no e-commerce. De acordo com o jornal, a receita das lojas físicas da Saraiva no segundo trimestre de 2023 foi de R$ 7,2 milhões. As vendas no site ao longo de três meses foi de R$ 128 mil.

A empresa também não vem pagando corretamente as verbas rescisórias dos trabalhadores dispensados, ainda segundo O Globo.

Na publicação mais recente da empresa no Instagram, há queixas de ex-funcionários cobrando o pagamento de seus direitos trabalhistas.

A Saraiva está em recuperação judicial desde 2018, quando informou possuir dívidas de R$ 675 milhões com mais de mil credores.

O UOL não conseguiu contato com a livraria. O espaço segue aberto para manifestação.