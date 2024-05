Leilão da Receita tem esmeralda, caminhão, celular por R$ 500 e mais itens

Conjunto com iPhone 12 Pro Max e três notebooks da Apple sai a partir de R$ 2.000. O lote 141 inclui um Iphone 12 Pro Max 512 GB, dois notebooks Macbook Pro, um Macbook Air e uma webcam. A maioria dos aparelhos já vem com acessórios.

Celular Xiaomi MI 10T tem lance inicial de R$ 500 no lote 76. Já o lote 122 inclui um celular Redmi 9T, um fone de ouvido sem fio JBL, uma Alexa da 3ª geração e um Nintendo Switch e será leiloado a partir de R$ 800.

Videogame Xbox Series X 1TB será vendido por, pelo menos, R$ 450. Um aparelho deste modelo é vendido nas lojas por cerca de R$ 3.500. A Receita Federal incluiu fotos do videogame, que será vendido no lote 121.

Há opções para os amantes da música. O lote número oito inclui um disco de vinil da banda The Doors e outros 13 discos a partir de R$ 1.500. Já o lote 181 sai a partir de 300 reais e conta com um mini vinil do álbum Homework, da dupla francesa Daft Punk, e outros sete mini discos.Também é possível arrematar um Teclado Komplete a partir de R$ 400 no lote 151.

Leilão conta com itens colecionáveis. Os compradores podem dar lances em uma miniatura do carro Jaguar E-Typer, que será vendida por pelo menos R$ 28.000 no lote 239. Um espelho classificado como "antiguidade" está à venda no lote 206 a partir de R$ 3.500.

Veículos variam de R$ 1.400 a R$ 61.200. O leilão conta com uma scooter elétrica preta, a partir de R$ 1.400; um carro Renault Fuego GTA MAX 92, por R$ 5.000; uma caminhonete Iveco Dayli 2009, a partir de R$ 23.300 e um caminhão Volkswagen Constellation 2008/2009, que terá lance inicial de R$ 61.200.