Reconstruir o RS será um desafio econômico e requer plano bem costurado

Juros: o Banco Central já vinha preocupado com o cenário externo, especialmente o patamar de juros nos EUA, e agora deve ser mais cauteloso com as pressões internas decorrentes de eventos climáticos. A tendência é cortes menores de juros e por menor tempo do que era estimado há poucos meses, adiando a possibilidade de voltarmos a ter juros de um dígito. Os juros no patamar de 10% ao ano mantém as dificuldades atuais de se emprestar dinheiro.

Propostas na mesa

Medida Provisória: a tendência é que o governo Lula edite uma medida provisória com recursos emergenciais para o RS. A liberação pode ser feita via crédito extraordinário.

Emendas parlamentares: o governo federal irá liberar R$ 580 milhões em emendas direcionadas ao Rio Grande do Sul, sendo R$ 534 milhões para a área da Saúde. Novas liberações estão em estudo, como de emendas especiais que seriam destinadas a investimentos. Essa liberação é, na verdade, um remanejamento de recursos.

PEC 15/2024: de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB/SE) já está protocolada no Senado e está em estudo se será analisada nos próximos dias. A proposta permite a aplicação de algumas das regras do regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações previsto na Constituição para os casos de calamidade pública nacional (exemplo, a pandemia de covid-19), para situações de calamidade ambiental regional ou local (como secas, inundações, deslizamentos de terra, tempestades tropicais e ciclones, incêndios florestais entre outros). Segundo o senador, esta proposta está em linha com a sugestão do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), de se aprovar um Orçamento de Guerra.

PEC da Câmara: a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) recolhe assinaturas para uma PEC que permite que a União adote um Regime Extraordinário Fiscal, Financeiro e de Contratações para atender às necessidades do Rio Grande do Sul durante o estado de calamidade pública pela qual passa o estado.