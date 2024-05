Como fazer saque calamidade do FGTS liberado para atingidos por chuva no RS

A Caixa Econômica Federal anunciou na última sexta-feira (3) a liberação do saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para pessoas atingidas por temporais no Rio Grande do Sul. Veja, abaixo, como solicitar a retirada.

O que aconteceu

O banco disse que está colaborando com as prefeituras para iniciar o processo de liberação dos valores do saque calamidade do FGTS. O saque é liberado apenas após o governo local declarar estado de emergência ou calamidade pública, através de decreto publicado até 30 dias após o desastre natural, que deve reconhecido pelo ministério responsável.