Cruzeiros abrem 1.000 vagas para brasileiros com salários de até R$ 20 mil

Duas empresas de cruzeiros estão com 1.000 vagas abertas só para brasileiros, com salários que vão de US$ 900 a US$ 4.000. Em reais, isso é o equivalente a até R$ 20 mil por mês, fora as comissões ou gorjetas, dependendo da função. O contrato é de cinco a nove meses, e cobre custos como estadia e alimentação. As inscrições vão até 2 de outubro.

É para todo mundo?

É preciso ter experiência nas áreas com vagas abertas, que são bar, restaurante, cozinha, recepção e limpeza. O candidato não precisa ter trabalhado em cruzeiro, mas sim nestas áreas específicas. Uma carta de recomendação do estabelecimento onde trabalhou serve como comprovação da experiência. Os selecionados vão trabalhar para a companhia seis estrelas Viking ou a ultraluxo Crystal Cruise