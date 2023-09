Petrobras reabre apuração de importunação sexual após polícia apontar crime

Estatal reforça tolerância zero a "qualquer tipo de violência". A Petrobras lembra que ainda em 2023 assumiu o compromisso de melhorar os processos de denúncia e apuração interna de casos como este. As medidas adotadas incluem um canal de atendimento aos funcionários e funcionárias e redução do prazo para concluir investigações.

Ministério Público do Rio confirma ter recebido inquérito da Polícia Civil. Também procurado pela reportagem, o MPRJ disse que o processo está sendo analisado pela 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica. Nem o MP, nem a Petrobras disseram de qual caso específico a investigação trata.

Investigação foi concluída em 31 de agosto, segundo a polícia. Ao UOL, a Polícia Civil disse que o caso foi investigado pela 5ª DP (Mem de Sá), e o autor foi indiciado pelo crime de importunação sexual.

Assédio na Petrobras

Petrobras diz ter recebido 21 denúncias de assédio sexual em 2023. Oito destes casos ainda estão sendo investigados. Onze denúncias foram arquivadas "por insuficiência de informações" e duas "não foram confirmadas", relata a empresa.

Em março, MP do Rio denunciou caso contra funcionária terceirizada. O assédio sexual teria acontecido em junho de 2022 contra uma auxiliar de limpeza, que foi constrangida por um funcionário da Petrobras pelo menos três vezes, segundo a denúncia do MP obtida pelo UOL. Na época, a Petrobras anunciou que o acusado havia sido demitido.