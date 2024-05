Vale (VALE3): Goldman Sachs recomenda compra após conversa com diretoria; saiba mais

"Mas a equipe de commodities do Goldman Sachs espera que a pressão sobre os preços do minério de ferro seja limitada, e a conversa aumente nossa confiança de que algumas questões específicas da empresa estão em processo de resolução", finalizam.

O Goldman tem recomendação de 'compra' para as ações da Vale, com preço-alvo a US$ 16,20.

Ainda sobre a companhia, vale lembra que na última quarta-feira (1), a Vale afirmou que até o dia 3 de dezembro, deve ser concluída a aprovação, formalização e apresentação do novo presidente da mineradora, em substituição a Eduardo Bartolomeu, cujo contrato encerra-se em 31 de dezembro deste ano.

Desempenho das ações da Vale

No intradia, as ações da Vale caíam 0,66%, cotadas R$ 63,50. No mês, os papéis de Vale sobem 0,74%, enquanto no ano, caem 13,71%.