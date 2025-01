Ibovespa fecha em alta com grandes bancos; Vale (VALE3) recua

Já as ações da Petrobras oscilaram entre perdas e ganhos durante a sessão, em meio ao recuo da cotação do petróleo Brent no exterior, e terminaram a sessão sem direção definida. Enquanto Petrobras ON (PETR3) caiu 0,84%, a R$ 41,55, Petrobras PN (PETR4) fechou em leve alta de 0,02%, a R$ 37,30.

“Outras quedas são do setor de frigoríficos como JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3), Minerva (BEEF3) e BRF (BRFS3), que caem depois do anúncio de primeiro caso de gripe aviária na Geórgia, que é um dos principais produtores de frango”, destaca Rodrigo Cohen, analista de investimentos.

Por outro lado, os papéis dos grandes bancos subiram em bloco e sustentaram a variação positiva do Ibov. As ações do Bradesco (BBDC4) ganharam 0,08%, a R$ 11,64, enquanto Itaú Unibanco (ITUB4) avançou 0,21%, a R$ 32,73. Já Santander (SANB11) fechou em alta de 0,28%, a R$ 25,04, e Banco do Brasil (BBAS3) subiu 0,90%, a R$ 25,66.

Cotação do dólar hoje

O dólar comercial voltou a cair diante do real nesta terça-feira, após as perdas da última sessão. A moeda norte-americana caiu 0,18%, negociada em R$ 6,030 na compra e na venda. Durante o dia, a divisa oscilou entre a mínima de R$ 6,017 e a máxima de R$ 6,067.

Maiores altas e baixas do Ibovespa

Última cotação do Ibovespa