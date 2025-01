Vale (VALE3) terá resultados sólidos no 4T24? Veja opinião da XP

O desempenho da divisão de metais básicos da Vale, especialmente com o aumento na produção de níquel e cobre, também reforça a resiliência da mineradora em um cenário de preços voláteis.

O relatório afirma que os investidores devem acompanhar com atenção os próximos passos da empresa, principalmente no que diz respeito à gestão de custos e estratégias para mitigar os impactos climáticos nas operações.

A XP tem recomendação neutra para as ações da Vale, com preço-alvo de R$ 66 para as ações VALE3.