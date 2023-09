Inflação da caipirinha: Por que o preço do limão disparou 32% neste mês?

Entressafra coincidiu com maior procura pela fruta. As altas temperaturas nos centros urbanos fez crescer a demanda pelo limão, que é muito usado em sucos e drinks, como a caipirinha. O aumento do consumo em meio a um cenário de oferta reduzida também contribuiu para a alta dos preços, explicou a Seção de Economia da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo).

Calor também impactou no preço de outros produtos, como o ovo. Por serem muito perecíveis, os ovos estão sendo vendidos a preços mais baixos para evitar que a produção seja desperdiçada.

Tendência é de que o limão fique mais caro nos próximos meses. A Ceagesp projeta alta nos preços do limão pelo menos até novembro, quando a oferta começa a ser normalizada. "Mas tudo dependerá de como ficará o clima nos próximos meses", alerta.

Historicamente, a produção de limão tem oferta regulada nessa época do ano. Para se ter uma ideia, a esta altura costuma haver uma redução na ordem de 25% [na produção] quando se compara ao mês de agosto, por exemplo.

Seção de Economia da Ceagesp, ao UOL

No ano, limão acumula queda

Mesmo com salto no mês, o limão está mais barato que no começo do ano. De janeiro a setembro, o preço acumula queda de 5,88%, de acordo com dados do IPCA-15. Um levantamento feito pela Ceagesp ao UOL mostra que o produto também está mais barato frente a 2022: o valor do limão na cotação do último dia 25 foi de R$ 4,51/kg, menor do que os R$ 5,19/kg verificados em setembro de 2022, segundo o Índice Ceagesp.