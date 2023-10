Stanley aposta em copos térmicos para cervejeiros e cria selo antipirataria

Eu entendia que as pessoas queiram ser puristas, mas também achava que quem constrói o terceiro maior mercado de cerveja do mundo, quer, acima de qualquer coisa, é tomar uma boa cerveja muito gelada até o último gole. Olhando pela perspectiva global, a gente abrasileirou uma tecnologia que existia há 100 anos.

Assim, pegamos alguns influenciadores do mundo cervejeiro e enviamos os copos. Até mesmo para ver até que ponto essa crença era real. E a aprovação desses entendedores foi unânime.

Além disso, fomos para as redes sociais, trazendo, mesmo no meio da pandemia, uma mensagem de marca muito positiva, inclusiva e social. Tivemos uma reação do consumidor muito mais positiva e forte do que aquilo que havíamos imaginado em um primeiro momento. Vendíamos nosso estoque de um mês em menos de 15 dias.

O 'boca a boca' das redes sociais foi extremamente importante - como foi incentivar isso? Como é ver os memes e brincadeiras com a marca, que surfou a onda do crescimento do beach tênis, por exemplo, no Brasil. E como é ir do esporte ao sertanejo?

Eu diria que nos dois primeiros anos, em 2020 e 2021, nosso foco foi geração de conhecimento de marca. E ele foi feito de uma maneira bastante rápida e sólida pelo Brasil. Por exemplo: a gente não queria que fosse uma coisa só para o beach tênis. Por outro lado, se existia esse fenômeno com um ambiente esportivo, social, de celebração, tinha tudo a ver com o posicionamento da marca. Não podíamos perder.

Por outro lado, patrocinamos festivais de música como o Mita, em junho deste ano. E é interessante você falar do sertanejo, porque acho que o sertanejo mais adotou a gente do que a gente os adotou. Mas tem uma história parecida com a beach tênis: se tem a ver com a marca, podemos abraçar sem preocupação.