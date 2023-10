61% dos pais não têm hábito de dar mesada aos filhos, diz pesquisa

Até R$ 20 - 20%

De R$ 20,01 a R$ 40 - 19%

Entre R$ 40,01 a R$ 60 - 14%

Entre R$ 60,01 a R$ 80 - 3%

Entre R$ 80,01 a R$ 100 - 17%

Acima de R$ 100 - 26%

Lanche é principal destino do dinheiro. Eles afirmam que essa quantia é dada para comprar lanche (33%) e ensinar a poupar para o futuro (32%). Comprar produtos ou brinquedos, sair com amigos, gastar em viagens, ou usar em jogos online também aparecem entre as respostas.

Apenas 28% dos pais fazem qualquer tipo de investimento ou poupança para seus filhos. Entre entrevistados da classe A e B, 51% fazem uma poupança para os filhos. Entre a classe C, essa fatia é de 27%, e de 17% nas classes D e E.

Crianças com menos de 5 anos (21%) são as que menos ganharam dinheiro. De acordo com o estudo, filhos com idade entre 6 e 11 anos são mais beneficiados - 54% do total recebe algum dinheiro dos pais. Já jovens de 12 a 14 anos e 15 a 18 anos também recebem esse agrado financeiro dos pais: 40% e 45%, respectivamente.

Metade dos pais ainda não abriu conta bancária para seus filhos. Ou seja, eles reservam suas próprias contas para essa finalidade, segundo a Serasa. Ainda, 72% dos pais desconhecem soluções financeiras voltadas para crianças e adolescentes.

Educação financeira começa desde muito cedo. Embora 56% dos participantes afirmam não lembrar de terem conversado com seus pais a respeito de finanças na infância, hoje o cenário é diferente. Oito em cada dez pais dizem conversar com seus filhos a respeito do tema, sendo que 24% deles iniciam as conversas com os pequenos de até cinco anos.